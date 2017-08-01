Испания выдаст США российского программиста Лисова

Суд в Испании принял решение экстрадировать в США российского программиста Станислава Лисова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Национальную судебную палату.

Адвокат программиста Олег Губарев заявил, что защита обжалует решение суда. «На мой взгляд, мотивов для обжалования более, чем достаточно», — сказал он.

В середине июля Лисов просил президента России Владимира Путина взять ситуацию с его задержанием под личный контроль и не допустить его экстрадиции в США. В обращении к Путину Лисов утверждает, что не имеет никакого отношения к тому, в чем его обвиняют США, и считает «сомнительной» доказательную базу обвинения.

Программист также написал, что опасается, что после экстрадиции «обвинения могут измениться» и на него может быть оказано давление.

Станислава Лисова объявили в международный розыск по запросу США и задержали в Барселоне в январе 2017 года. В США мужчину обвиняют в разработке «банковского трояна» NeverQuest, благодаря которому злоумышленники получали доступ к компьютерам финансовых учреждений и обычных пользователей, а затем похищали банковские данные. Следствие считает, что россиянин работал не в одиночку, а был частью преступной группы. Сервера, которыми оперировал Лисов, располагались во Франции и Германии, отмечают правоохранители.

В США российскому программисту грозит до 35 лет лишения свободы. Сам мужчина не признает своей вины.