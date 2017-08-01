На Дальнем Востоке из-за аварии на сетях произошли масштабные отключения электричества

На Дальнем Востоке произошли масштабные отключения электричества. По данным РИА «Восток Медиа», электроэнергии частично нет в Амурской области, Приморье, Хабаровском крае. Отмечается, что причиной могла стать авария на Бурейской гидроэлектростанции (ГЭС) в Амурской области.

Как отмечает издание, в Хабаровске, Шимановске, Уссурийске, Надежденском районе Приморья люди подтвердили, что остались без электричества.

При этом «Deita.ru» сообщает, что без света остались жители в Надеждинске, Славянке, Уссурийске, на Угольной и в Тавричанке, Партизанске, в Арсеньеве и Дальнегорске и других регионов Дальнего Востока.

По данным министерства энергетики России, «объединенная энергосистема Востока оказалась разделена на две изолированные части по сечению „Переход через р. Амур“», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте Минэнерго. Уточняется, что в Хабаровском крае «мощность отключенных потребителей составляет более 400 МВт».

Как отмечают в министерстве, причины аварии сейчас выясняются, ведутся восстановительные работы.