Саакашвили заявил об отсутствии у него президентских амбиций на Украине

Экс-губернатор Одесской области и бывший президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что не претендует на пост президента на Украине, но имеет амбиции «поменять политический класс» в стране. Об этом он рассказал на своей пресс-конференции, которая транслировалась в фейсбуке.

По словам Саакашвили, он не намерен пользоваться защитой США или другой страны, а напротив, планирует вернуться на Украину. Ситуацию с лишением гражданства Саакашвили назвал удалением с политического поля Украины «игрока, которого больше всего боится Порошенко (Петр, президент Украины, — ред.)».

«У нашей Украины главнокомандующий — трус! Пусть откроет дверь, я зайду, мы все обсудим. Ющенко (Виктора, бывшего президента страны, — ред.) отравили, Юлю (Тимошенко, экс-премьера Украины, — ред.) закрыли, меня не пустили в страну!» — заявил он.

Саакашвили добавил, что готов защищать свои права в украинском суде.

Экс-губернатор Одесской области уточнил, что сейчас находиться в США на основании рабочей и туристической виз.

Ранее бывший президент Грузии заявил, что власти Украины лишили его гражданства на основании анкеты на получение гражданства страны, которую он не заполнял. В ответ на слова Саакашвили о фальшивой анкете депутат от «Блока Петра Порошенко» Владимир Арьев, опубликовавший эту анкету, обвинил бывшего президента Грузии в подделке документов.

Напомним, 26 июля стало известно, что власти Украины аннулировали украинское гражданство бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили. Власти страны назвали причиной указание Саакашвили ложных сведений во время заполнения анкеты на получение гражданства страны.

Более популярная версия лишения Саакашвили гражданства иная. Украинский паспорт у него отобрали вскоре после того, как Саакашвили создал свою политическую партию «Движение новых сил», а до этого начал выступать с критикой действий украинского президента и правительства.