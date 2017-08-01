В Калининграде окно квартиры координатора штаба Навального разбили кирпичом

В Калининграде неизвестные разбили окно квартиры координатора штаба оппозиционного политика Алексея Навального Егора Чернюка. Об этом Чернюк рассказал изданию «Новый Калининград».

«В 01:50 приблизительно я услышал такой сильный грохот, минут десять полежал и не понял, что случилось, не видно было, что с окном. Утром просыпаюсь, прихожу в комнату и вижу, что оно разбито, а на полу лежит кирпич, где-то 25×25 см. Со мной все в порядке. В полицию уже сообщил», — рассказал Чернюк.

Ранее, 21 июля, в Калининграде неизвестные обстреляли штаб политика Алексея Навального из пейнтбольного оружия.

В середине июня неизвестные ночью выбили стеклянную дверь в предвыборном штабе Навального в Ставрополе и забросили в помещение бутылку с горючей смесью и незажженной спичкой. После этого полиция изъяла часть техники в штабе.

Позднее сотрудник штаба Илья Андреев рассказал «Новой газете», что в поджоге заподозрили владельца помещения.