Суд в Москве арестовал имущество убитого экс-депутата Госдумы Вороненкова

Басманный суд Москвы наложил обеспечительный арест на имущество экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова, которого убили в марте этого года в Киеве, сообщил его адвокат Андрей Гривцов.

«В постановлении речь идет о гаражном боксе, машино-месте и большом количестве драгоценностей и мужских часов, изъятых при выемке из сейфовой ячейки его супруги Максаковой», — цитирует его ТАСС.

В беседе с РИА Новости адвокат уточнил, что на заседании суда не присутствовал, поскольку его не известили. Защитник добавил, что намерен обжаловать это решение.

Ранее ТАСС со ссылкой на источники сообщал, что 13 июля уголовное дело об убийстве бывшего депутата Госдумы передали другому следователю. Сообщалось, что это связано с тем, что это дело, а также два других (против Вороненкова) вел один и тот же следователь. Речь идет о делах по статьям «Организация фальсификации государственного реестра юридических лиц» и «Мошенничество» УК РФ. По этим делам Вороненкова подозревали в России в махинациях с недвижимостью на $1,2 млн и 6,4 млн руб.

В середине июня Голосеевский суд Киева арестовал на два месяца подозреваемого в причастности к убийству Вороненкова Ярослава Тарасенко. По данным украинской прокуратуры, он был водителем машины, которая привезла киллера на место происшествия и должна была отвезти обратно.

Экс-депутата Госдумы от КПРФ Дениса Вороненкова убили в Киеве 23 марта. Его застрелил бывший боец одного из добровольческих украинских батальонов Павел Паршов. Сам он был ранен охранником и скончался, не приходя в сознание. По факту гибели Вороненкова Следственный комитет в России и Генпрокуратура на Украине возбудили уголовные дела.

Вороненков вместе с супругой уехал на Украину осенью 2016 года, опасаясь уголовного преследования в России. На Украине бывший депутат Госдумы в интервью осуждал российскую власть, а также рассказал о письме экс-президента Украины Виктора Януковича президенту России Владимиру Путину с просьбой «ввести войска» на Украину.