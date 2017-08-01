В МВД сообщили о похищенных ключах от наручников членами «банды ГТА»

Члены «банды ГТА» при нападении на полицейских в здании Мособлсуда завладели табельным оружием стражей порядков и ключами от наручников. Об этом сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Она уточнила, что нападение произошло в лифте. «При открытии лифта арестованные открыли стрельбу по полицейским и сотрудникам Росгвардии, однако ответным огнем трое из них сотрудниками полиции были ликвидированы, двое ранены», — добавила Петрова.

Начальник пресс-службы отметила, что «таким образом полицейские предотвратили побег из-под стражи подозреваемых в совершении особо тяжких преступлений».

«В результате нападения сотрудник Росгвардии получил огнестрельное ранение и был госпитализирован, двое сотрудников полиции получили различные телесные повреждения. По факту случившегося руководством ГУ МВД России по Московской области назначено проведение служебной проверки», — заключила Петрова.

Ранее Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям 317 УК (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа), пункту «б» части 4 статьи 226 УК (хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств), части 3 статьи 30, части 3 статьи 313 УК (покушение на побег из-под ареста или из-под стражи). Кроме этого, прокуратура Московской области начала проверку.

Ицидент произошел днем 1 августа. Один из обвиняемых напал на конвой в лифте, завязалась перестрелка.

На счету членов «банды ГТА», по заявлению главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина, 17 убийств. Банда занималась тем, что нападала на водителей на трассе М-4 «Дон» в Подмосковье. На дорогу выкладывались шипы, после того, как автомобиль останавливался, участники банды расстреливали пассажиров.

В ноябре 2014 года участников банды задержали. Во время задержания был убит лидер банды Ибайдулло Субханов (ранее СМИ называли его псевдоним — Рустам Усманов). Заседания по этому делу идут в Московском областном суде с августа 2016 года. Фигурантами являются девять выходцев из Средней Азии.