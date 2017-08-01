В России православные вышли на молитвенное стояние против фильма Учителя «Матильда»

В Москве, Санкт-Петербурге, Омске и других городах православные вышли на молитвенные стояния против фильма Алексея Учителя «Матильда». Накануне депутат Госдумы Наталья Поклонская пригласила режиссера на «стояние» и заявила, что сама готова поучаствовать в нем. По сообщению «Дождя», ни самой Поклонской, ни Учителя на «стоянии» не было.

Организаторами стояния «За Веру, Отечество, Народ и Царя!» выступили общественные движения «Сорок Сороков» и «Царский крест». На странице «Сорок Сороков» в «ВКонтакте» отмечается, что «скандальный кинопроект» Учителя «бросает на последнего Русского Царя кощунственную тень, всецело является американским проектом, разработанным в недрах заокеанских спецслужб как очередное идеологическое оружие против русской культуры и истории».

Анонсировалось, что акция пройдет в ряде российских городов, в частности, в Москве, Екатеринбурге, Омске и других. В Москве акция прошла на территории Храма Воскресения Христова в Кадашах. В ней участвовали сотни человек. Некоторые из участников «стояния» держали иконы с изображением Николая II.

Фото со страницы группы «#остановимМатильду. Омск» в «ВКонтакте»

По словам, руководителя департамента региональной безопасности Москвы Владимира Черникова, в департамент не поступало уведомлений о проведении молитвенного стояния.

«Мероприятия внутри храмовых комплексов не согласовываются, это считается культурно-массовым мероприятием, которое проходит на специально отведенном месте», — сказал он РБК. Черников добавил, что на подобные мероприятия уведомления об их проведении подавать «не нужно».

Адвокат Дмитрий Аграновский заявил РИА Новости, что «термина “стояние” в законе нет, но такая форма выражения своего мнения подпадает под закон о митингах, если мероприятие будут проводить в общественном месте». Но «обычно стояния проводятся в церквях — в таких случаях, конечно, никакого согласования не потребуется», отметил он.

В Екатеринубрге местные власти не согласовали мероприятие. Куратор мероприятия Сергей Форленко пояснил изданию Znak.com, что заявка на проведение мероприятия была подана слишком поздно. По его словам, акция все равно состоится, но в формате одиночных пикетов у Храма-на-Крови.

В РПЦ заявили, что православная общественность имеет право на выражение своего мнения. «Для выражения своего несогласия они [православные активисты] используют все предусмотренные законом средства. Мы не видим в этом ничего предосудительного, если это будет оставаться в рамках гражданского законодательства», — сказал РБК заместитель председателя отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе.

Обсуждали ли православные активисты или сама Наталья Поклонская проведение акции с представителями РПЦ, Кипшидзе заявил, что ему «об этом ничего не известно».

В конце июля Поклонская собрала подписи 37 депутатов и 100 тысяч обращений граждан России против «Матильды» и направила их в МВД, Генпрокуратуру и министерство культуры.

Ранее прокуратура обнаружила нарушение Уголовного кодекса в действиях противников «Матильды». Ведомство передало ГУ МВД по Москве документы для возбуждения уголовного дела против организации «Христианское государство — Святая Русь», которая разослало письма с угрозами поджечь кинотеатры в случае показа фильма.

В начале июля протоиерей Всеволод Чаплин предсказал гибель России после выхода фильма «Матильда». «Фильм “Матильда” непременно должен быть запрещен, потому что если он будет показан, Россия погибнет, и это будет справедливо в Божьих очах», — сказал он.