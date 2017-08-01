Мособлсуд сообщил о попытке членов «банды ГТА» взять конвоиров в заложники

Напавшие на конвоиров подсудимые по делу «банды ГТА» взяли их в заложники. Об этом сообщили в пресс-службе Московского областного суда.

Нападение произошло после заседания, которое проходило на четвертом этаже здания.

«Пятеро подсудимых были помещены в лифт для сопровождения в конвойное помещение, расположенное в подвале здания Московского областного суда. Находясь в лифте, подсудимые совершили нападение на конвойных — двоих сотрудников полиции, завладели их табельным оружием, взяли в заложники и вывели в зал судебного заседания, расположенного на третьем этаже», — говорится на сайте суда.

Сообщается, что «сотрудники полиции и Росгвардии, находившиеся в данном зале судебного заседания, преградили преступникам путь. Пытаясь вырваться, преступники открыли стрельбу на поражение».

Мособлсуд также назвал имена напавших на конвой членов «банды ГТА». Это Абдумуким Мамадчонов, Мирзомавлон Мирзошарипов и Холик Субханов. Последний — брат предполагаемого лидера группировки Ибайдулло Субханова, которого убили при задержании в 2014 году.

В ходе нападения Мамадчонова, Мирзошарипов и Субханова убили ответным огнем, остальные (Хасанов и Гулямов) были ранены и обезврежены, заявили в пресс-службе суда.

Четверо остальных подсудимых — Хазратхон Додохонов, Анвар Улугмурадов, Умар Хасанов и Шерозджон Кодиров — участия в нападении не принимали, поскольку находились в зале судебного заседания на четвертом этаже.

В результате перестрелки было ранен сотрудник Росгвардии, Сотрудники конвоя получили телесные повреждения, добавили в пресс-службе.

Напомним, в официальных сообщениях Следственного комитета и МВД не говорилось о попытке подсудимых взять конвоиров в заложники.

СК возбудил уголовное дело по статьям «посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа», «хищение оружия» и «покушение на побег из-под стражи», но не «захват заложников».

В МВД рассказали, что члены банды при нападении на полицейских завладели их табельным оружием и ключами от наручников.