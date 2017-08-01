В Минэнерго пояснили причину сбоя электроснабжения на Дальнем Востоке

Причиной сбоя электроснабжения на Дальнем Востоке стало короткое замыкание на линии электропередачи, заявили в Минэнерго.

«Нарушения в работе объединенной энергосистемы Востока произошли из-за короткого замыкания на одной из линий электропередачи 220 кВ», — говорится на сайте.

В ведомстве добавили, что «по состоянию на 17:30 электроснабжение потребителям восстановлено в полном объеме. Ситуация находится на особом контроле Минэнерго России».

Ранее во вторник около 500 тысяч человек сотни тысяч человек на Дальнем Востоке остались без света после отключения энергоснабжения на нескольких электростанциях.

Без электричества остались жители Еврейской автономной области, Амурской области, Хабаровского края и Приморья.