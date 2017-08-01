Изрубивший топором памятник Николаю II новосибирец стал фигурантом дела о вандализме

Против жителя Новосибирска, который напал с топором на памятник Николаю II и цесаревичу Алексею, возбудили уголовное дело о вандализме, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу областного управления МВД.

«Мужчина никак не объясняет мотив своего поступка», — отметили в новосибирской полиции.

В ночь на вторник 31-летний житель Новосибирска приставил лестницу к памятнику Николаю II и цесаревичу Алексею, который установили полмесяца назад, и, взобравшись по ней, нанес несколько ударов по скульптурной композиции.

Мужчину задержал и доставил в полицию экипаж вневедомственной охраны. После инцидента голову цесаревичу Алексея закрыли тканью. Статуя самого императора не была повреждена.

Памятник открыли 16 июля на территории Андександро-Невского собора в ознаменование 99-й годовщины расстрела царской семьи. Мэр города Анатолий Локоть заявлял, что не знал о планах установки памятника.

Вечером во вторник в ряде городов России православные вышли на молитвенное стояние против фильма режиссера Алексея Учителя «Матильда», повествующего о Николае II.

В Москве акцию не согласовывали с властями. Власти заявили, что «мероприятия внутри храмовых комплексов не согласовываются». В Екатеринбурге после отказа местны властей согласовать мероприятие, организаторы приняли решение провести одиночные пикеты.

О своей готовности принять участие в «стоянии» в Москве заявляла и почитательница императора депутат Госдумы Наталья Поклонская. Она также приглашала Учителя. По информации телеканала «Дождь», Поклонская на акцию не пришла.