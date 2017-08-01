Суд постановил выдворить корреспондента «Новой газеты» Али Феруза из страны 

Судья Басманного суда Артур Карпов принял решение о принудительном выдворении журналиста «Новой газеты» Али Феруза из России в Узбекистан. Также он назначил штраф в размере пяти тысяч рублей за нарушение режима пребывания в России.

Журналиста взяли под стражу в зале судебного заседания и повезли в СУВСИГ — тюрьму для высылаемых иностранцев. Феруз может обжаловать решение суда в течение десяти дней.

Фото: Влад Докшин / «Новая газета»

В ходе заседания судья разрешил журналистке «Новой» Елене Костюченко выступить в качестве свидетеля по делу. Она рассказала о пытках, которыми подвергся Феруз в Узбекистане.

В свою очередь сотрудники МВД попросили суд приобщить к делу справку о том, что после отказа в предоставлении убежища, Феруз не обращался в московский ФМС. Кроме этого, они заявили, что «данный гражданин находится без документов, уклоняется от выезда». По их мнению, журналист с 2011 года находится в стране незаконно.

На вопрос судьи, почему Феруз только в 2014 году обратился за статусом, журналист пояснил, что в 2012 году потерял паспорт, и боялся выходить из дома, так как проходил реабилитацию после пыток.

Феруз также заявил суду, что не признает вину. «Нет, не признаю. Уже три года прохожу процедуру получения статуса. Теперь пытаюсь получить временное убежище», — сказал он.

Журналист отметил, что находится на территории России легально. «Хочу, чтобы вы учли, что все родственники являются гражданами России: сестра, мать, брат», — добавил корреспондент.

Феруз сообщил суду, что учился в российской школе, уехал в Узбекистан, получил гражданство, но вскоре вернулся в Россию, где продолжил обучение в университете.

«В 2008 году покинул Узбекистан окончательно, и возвращаться туда не намереваюсь», — заявил суду журналист.

Полиция задержала корреспондента «Новой газеты» Али Феруза днем 1 августа. Это произошло рядом с редакцией. Сотрудник полиции попросил предоставить документы, журналист показал пресс-карту. После этого Феруза сопроводили в машину и отвезли в ОВД Басманного района для установления личности.

В отделе на Феруза составили протокол по части 3.1 статьи 18.8 КоАП (нарушение иностранным гражданином правил въезда в РФ либо режима пребывания в РФ). После этого журналиста отвезли в Басманный суд Москвы.

В связи с произошедшим главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов выступил с заявлением, в котором отметил, что «Худоберди Нурматов (настоящее имя журналиста, — ред.) родился в России. Его мать проживает в России, в Алтайском крае. Поэтому выдача его другому государству по закону невозможна».

Также редактор сообщил, что журналист «подал апелляцию в суд и находится в стадии приготовления целого пакета документов, которые помогут наконец-то обрести ему право на легальное существование».