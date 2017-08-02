«Коммерсант» рассказал о смене посла России в Германии

Новым послом России в Германии может стать директор третьего Европейского департамента МИД Сергей Нечаев, передает «Коммерсант» со ссылкой на источник в дипломатических кругах.

Действующий российский посол Владимир Гринин вернется в Москву. Его назначили послом в 2010 году. В ноябре Гринину исполнится 70 лет, а это максимальный возраст для нахождения на госслужбе.

Ранее дипломат заявлял, что «отношения между Россией и Германией сегодня переживают не лучшие времена».

Сергею Нечаеву 64 года. С августа 2015 года возглавляет третий Европейский департамент МИД. С 2010 по 2015 год был послом России в Австрии.