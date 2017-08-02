ВВС США запланировали покупку построенных по заказу «Трансаэро» лайнеров Boeing-747

ВВС США ведут переговоры с Boeing о покупке двух лайнеров 747-8, которые были произведены для российской авиакомпании «Трансаэро», передает The Associated Press.

По словам источников агентства, условия сделки еще обговариваются. В ВВС США подтвердили, что заканчивают сделку согласование сделки по покупке двух коммерческих Boeing 747-8. Один лайнер стоит 386,8 млн долларов.

В феврале эти самолеты доставили с завода Boeing в Сиэтле в город Викторвилл в Калифорнии. Планируется, что военные получат эти самолеты к концу 2017 года.

Как отмечает CNN, ВВС США отказались от создания новых самолетов для авиапарка Белого дома из-за расходов. По словам собеседника телеканала, «перенаправить уже существующие самолеты выгоднее, чем строить новые с нуля».

Компания Boeing уже пыталась продать эти самолеты Iran Air, но сделка не состоялась.

Лайнеры построили в 2015 году, а в октябре этого же года Росавиация лишила «Трансаэро» сертификата авиаперевозчика. В авиакомпании началась процедура банкротства. Задолженность «Трансаэро» перед кредиторами достигает 250 млрд рублей.