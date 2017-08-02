Украина подаст иск к России из-за строительства Керченского моста

Замминистра инфраструктуры Украины Юрий Лавренюк заявил, что Киев подаст иск к России из-за строительства Керченского моста, сообщается на сайте ведомства.

Киев потребует возместить убытки, которые несут украинские порты в Азовском море. По словам замминистра, этим вопросом занимаются украинский МИД и совет национальной безопасности.

«Сейчас готовится иск и считаются убытки недополученных средств Мариупольским и Бердянским торговыми портами», — сказал Лавренюк.

О планах Украины подать иск к России стало известно в начале июля. Украинская сторона оценила ущерб от простоя портов во время строительства арок моста в 500 млн гривен или 20 млн долларов.

Напомним, премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение, согласно которому строить мост в Крым через Керченский пролив будет компания Аркадия Ротенберга «Стройгазмонтаж». Стоимость строительства оценивается почти в 228 млрд рублей.

Строительство моста началось в феврале 2016 года. В августе 2017 года планируется установка арочных пролетных установок, это приведет к ограничению судоходства в проливе.