ЦБ отозвал лицензию у краснодарского банка

Банк России отозвал лицензию у краснодарского банка «Крыловский», сообщается на сайте регулятора. В организации назначена временная администрация.

«В 2017 году банком проводилась агрессивная политика привлечения денежных средств физических лиц», — сказано в сообщении ЦБ. Регулятор «неоднократно применял в отношении АКБ "Крыловский" меры надзорного реагирования».

В июле во время проведения Банком России «ревизии касс подразделений банка «Крыловский», представители ЦБ «выявили крупную недостачу денежных средств».

Банк «Крыловский» — участник системы страхования вкладов.