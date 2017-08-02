Глава ЦИК Памфилова призвала изменить муниципальный фильтр

Глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова в интервью «Коммерсанту» заявила о необходимости отменить муниципальный фильтр «в нынешнем виде».

Взамен Памфилова предложила разработать систему, которая «не убивала бы реальную конкуренцию, не служила бы поводом для злоупотребления административным ресурсом для снятия неугодных или наиболее реальных оппонентов на выборах».

Свою идею она обсудила с замглавы Администрации президента Сергеем Кириенко, а также предложила ему собрать на «площадке ЦИКа» экспертов, которые обсудят альтернативы фильтру.

«Может, предложат убрать высокий порог в 10% и сделать его самым низким — 5% или даже ниже. Может, нужно, чтобы депутаты не по одной подписи ставили, а сколько хотят. Могут быть более радикальные предложения», — объяснила Памфилова.

Напомним, 18 июля Евгений Ройзман, которого партия «Яблоко» выдвинула кандидатом в губернаторы Свердловской области, сообщил, что он не проходит муниципальный фильтр. Однако он рассказал, что не планирует снимать свою кандидатуру.

Также в июле стало известно, что не смог преодолеть муниципальный фильтр и кандидат в главы Бурятии от партии КПРФ Вячеслав Мархаев. Вячеслав Мархаев является сенатором от Иркутской области. В марте, после публикации фильма Фонда борьбы с коррупцией о Дмитрии Медведеве, Мархаев предложил проверить доходы премьера.

Единый день голосования пройдет в России 10 сентября 2017 года. В 17 регионах будут выбирать губернаторов, в шести пройдут парламентские выборы.