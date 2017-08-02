Reuters узнало о «резком росте» погибших россиян в Сирии за время операции

С начала 2017 года в Сирии погибли как минимум 40 россиян, передает Reuters. По официальным данным Минобороны, с января погибли десять российских граждан.

Потери России за первую половину 2017 года, по информации агентства, превосходят число погибших россиян в Сирии за предыдущие 15 месяцев операции. Как рассказали Reuters родные и близкие погибших, за последние семь месяцев в Сирии погибли 21 наемник и 17 военных из России. Статус еще двоих человек неизвестен.

Агентство связывает расхождения с официальной статистикой с тем, что Минобороны не хочет признать наличие в Сирии частных военных компаний (ЧВК). Это, отмечает Reuters, «могло бы попасть под уголовную статью о наемничестве».

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