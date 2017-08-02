Провайдер в Крыму предупредил о возможном подорожании интернета

Фактически ставший «монополистом» в Крыму оператор связи «Миранда-медиа» предупредил контрагентов о возможном росте цен за интернет в регионе из-за отключения трафика с Украиной. Об этом сообщает «Коммерсант».

Как отмечает издание, повышение цен должно произойти с 19 августа. В частности, Севастопольский интернет-провайдер «Севстар» уже заявил о «вынужденном» повышении тарифов на домашний интернет «по причине существенного роста стоимости интернет-трафика у вышестоящего провайдера». Его тарифы с 1 сентября повысятся на 7–10%. При этом доступ по Wi-Fi от «Севстара» станет дороже на 25%.

Как рассказал газете гендиректор ООО «Севстар ИСПС», входящего в группу «Севстар» Константин Кокуш, решение о повышении цен было принято после того, как в компании получили от вышестоящего провайдера «Миранда-медиа» извещение о значительном повышении цен на IP-трафик. Как пояснил собеседник издания, прежде оператор закупал его в равных долях у «Миранда-медиа» и международного RETN. Но после отключения Украииной волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) в Крым в июле «Миранда-медиа» «стала фактически монопольным поставщиком» этих услуг.

В свою очередь, представитель «Миранда-медиа» Виктория Саулова заявила, что более высокие цены на тарифы по сравнению с ценами конкурентов на Украине «экономически обоснованы». Она также уточнила, что пока «Миранда-медиа» только уведомила операторов о повышении цены, но пока их не повысила.

Уведомление от «Миранда-медиа» о повышении цен, как отмечает «Коммерсант», получил также гендиректор сотового оператора «КТК Телеком» (бренд Volna Mobile) Дмитрий Клименко.​ Он рассказал газете, что его компания в своей ценовой политике не будет ориентироваться на заявление вышестоящего оператора. Собеседник издания пояснил, что рост цен у одного из нескольких поставщиков «не окажет существенного влияния на экономику» компании.

В конце июля издание «Крыминформ» сообщило о демонтаже украинской стороной магистральных волоконно-оптических линий связи, которые соединяли Украину с Крымом.