Власти Москвы включили в программу реновации около 100 девятиэтажек

В программу реновации столичного жилья вошли около 100 девятиэтажных домов, сказал в эфире «Вести ФМ» заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

«Помимо пятиэтажек, в программу вошли и двух- и трехэтажные дома, а также порядка ста девятиэтажек», — заявил Хуснуллин.

По его словам, эти дома находятся в «неудовлетворительном состоянии», и они были включены в программу, так как за это проголосовали жители домов.

Чиновник отметил, что большинство девятиэтажных строений находятся рядом с пятиэтажками.

«В то же время, вопреки негативным ожиданиям, так называемые "сталинки" в программу не вошли», — заключил Хуснуллин.

Отметим, что всего в программу реновации столичного жилья попали 5144 дома. Президент России Владимир Путин подписал закон о реновации 1 июля. Само голосование жителей по вопросу реновации проходило с 15 мая по 15 июня. Сроки проведения общих собраний собственников помещений были продлены мэром до 15 июля.

Предполагается, что первые дома снесут и расселят уже до конца 2017 года.

Максим Прошкин