Bloomberg: российские миллиардеры с начала года стали богаче почти на $10 млрд

В рейтинг 500 долларовых миллиардеров Bloomberg Billionaires Index (BBI) вошли 28 россиян. Согласно данным агентства, их состояние за первую половину 2017 года выросло на 9,75 миллиарда долларов.

Самым богатым россиянином, по версии Bloomberg, оказался основной акционер «Северстали» Алексей Мордашов. Он занял 53 место в рейтинге с состоянием в 17,3 миллиарда долларов. С начала года его состояние выросло на $247 миллиона.

В сотню также вошли президент «Норильского никеля» Владимир Потанин — он занял 57-ю строчку рейтинга с состоянием $16,6 млрд. Отмечается, что его состояние в этом году сократилось на $27,3 млн. 72-е место занял председатель совета директоров и основной владелец группы компаний «Ренова» Виктор Вексельберг с состоянием $15,5 миллиарда. 74-ое место занял глава «Новатэка» Леонид Михельсон. С начала года его состояние сократилось на $2,09 миллиардов и составило $15,2 млрд.

В список также вошли председатель правления «Новатэка» Леонид Михельсон (74 место, $15,2 млрд), основатель USM Holdings Алишер Усманов (79 место, $14,7 млрд) и совладелец Альфа-банка Михаил Фридман (80 место, $14,7 млрд).

Больше всего состояние за последние полгода выросло у главы совета директоров Новолипецкого металлургического комбината Владимира Лисина — на 1,82 миллиарда, — он занял 76 строчку списка.

В июле владелец «Северстали» Алексей Мордашов занял первое место в списке богатейших россиян по версии Forbes. Его состояние оценивается в 16,8 млрд долларов.