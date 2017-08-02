В июле Анталью посетило максимальное число российских туристов

В курортный город Анталья на юге Турции в июле прилетели 684 415 российских туристов, это максимальный показатель за последние четыре года, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на данные аэропорта.

По информации газеты, в июле прошлого года в Анталью прилетело всего 15,5 тысяч туристов из России. В 2015 году это число составило 567,7 тысяч человек.

«Россиян по-прежнему больше всего на курортах анталийского побережья, следует из статистики: их доля за семь месяцев составляет 38,5%, что в разы больше немцев (15,9%) и украинцев (8,1%)», — пишет газета.

Согласно данным аэропорта в Анталье, за январь-июль 2017 года город посетили 2 млн россиян.

Кроме того, курортный город за январь-июль 2017 года посетили 5,2 млн иностранных туристов.

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Ранее Ассоциация туроператоров России выяснила, что самыми популярными направлениями у россиян являются Турция, Россия, Греция, Кипр и Испания. В России турситы чаще всего посещают Сочи (Адлерский район) и Крым (Южный берег и Евпаторийский район).

Максим Прошкин