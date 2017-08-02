В Кремле призвали ориентироваться на данные Минобороны о российских потерях в Сирии

Министерство обороны России является единственным источником официальной информации о российских потерях в Сирии, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Об этом сообщает Интерфакс.

По его словам, достоверные данные потерях российских военных в Сирии поступают только по линии Минобороны. «Руководствоваться надо этими данными, именно они являются официальными», — отметил Песков.

Он добавил, что «если есть какие-то российские граждане в виде добровольцев и так далее, то это не по линии государства и к Минобороны не имеет никакого отношения».

Кроме этого, пресс-секретарь президента заявил, что в Кремле не видят оснований для перепроверки данных Минобороны о жертвах среди россиян в связи с публикацией Reuters.

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Журналисты попросили Пескова прокомментировать сообщение Reuters о том, что количество россиян, погибших в Сирии, намного превышает данные Минобороны России.

По данным агентства, с начала 2017 года в Сирии погибли как минимум 40 россиян. По официальным данным Минобороны, с января погибли десять российских граждан.

Reuters связывает расхождения с официальной статистикой с тем, что Минобороны не хочет признать наличие в Сирии частных военных компаний (ЧВК).