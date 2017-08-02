Прокуратура потребовала наказать сотрудников ОВД за условия содержания задержанных 26 марта

Прокуратура Василеостровского района Петербурга потребовала привлечь «к строгой дисциплинарной ответственности» сотрудников отдела полиции № 30 за условия, в которых находились задержанные на акции 26 марта. Об этом в фейсбуке сообщила член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Санкт-Петербурга Яна Теплицкая.

Как поясняет ОВД-Инфо, под строгой дисциплинарной ответственностью понимаются меры, которые может применить к сотруднику работодатель, вплоть до увольнения.

В свою очередь, Теплицкая считает, что имело место незаконное лишение свободы, что является уголовным преступлением.

Ранее член ОНК Петербурга обратилась в прокуратуру с жалобой на то, что задержанных продержали в ОВД дольше положенных по закону трех часов. Теплицкая также подавала жалобу в прокуратуру на условия перевозки задержанных.

Напомним, 26 марта по всей России прошли митинги против коррупции. Участники протеста требовали расследовать факты, изложенные в фильме Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального о премьер-министре Дмитрии Медведеве.