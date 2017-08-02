Около 1,5 млн человек пострадали из-за сбоя электроснабжения на Дальнем Востоке

Сбой электроснабжения на Дальнем Востоке коснулся 1,5 млн человек, сказал Интерфаксу главный диспетчер регионального диспетчерского управления энергосистемы Амурской области (филиал АО «СО ЕЭС») Борис Васильев.

«Команда по синхронизации раздельно работающих частей энергосистемы была дана в 21:45 (15:45 мск) и окончательно все потребители были подключены в 23:56 (17:56 мск). На данный момент все системы работают нормально», — заявил Васильев.

Собеседник агентства уточнил, что пострадали жители Амурской области, Южной Якутии, Хабаровского края, ЕАО и Приморья.

Ранее сообщалось о 500 тысяч пострадавших в регионе. Причиной сбоя электроснабжения на Дальнем Востоке стало короткое замыкание на линии электропередачи.

Отключения энергоснабжения произошло на нескольких электростанциях.

Напомним, 31 июля в Кировской и Костромской областях произошли массовые аварийные отключения в распределительных сетях, в результате чего без света остались около 17 тысяч человек.

В Минэнерго уточнили, что причиной в перебоях подачи электроэнергии стали дождь и гроза.

Отключение электричества также произошло в крупнейших городах Крыма 28 июля.

Максим Прошкин