Ространснадзор потребовал петербургский метрополитен пересмотреть меры безопасности

Федеральная служба по надзору в сфере транспорта (Ространснадзор) заявила о неготовности петербургского метрополитена к новым условиям работы и потребовала его пересмотреть меры безопасности. Об этом говорится на сайте надзорного ведомства.

В частности ведомство указало на необходимости увеличения количества рамок-детекторов в петербургском метро, а также применения Также Ространснадзор потребовал установить «быстродействующие технические средства на входах/выходах в метро» и нанять персонал для обслуживания этого оборудования. Кроме того, ведомство посоветовало «наконец, взять на вооружение примеры успешной работы в данной области, например, такой, как опыт Московского метрополитена».

Ранее, 27 июля, депутаты петербургского Законодательного собрания и Государственной думы попросили властей отменить или скорректировать новый формат досмотра граждан при входе в метрополитен Санкт-Петербурга.

25 июля на некоторых станциях метро Петербурга начался тотальный досмотр пассажиров, связанный с постановлением правительства России о требованиях к обеспечению транспортной безопасности. Как писала «Фонтанка», документ был принят в апреле 2017 года после теракта на станции «Технологический институт» 3 апреля. Как отмечало издание, критерии безопасности, заявленные в постановлении сопоставимы с теми, что предъявляются к аэропортам.