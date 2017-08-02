Прокуратура проверит отказ «Победы» в перевозке семьи пресс-секретаря РПЦ

Московская межрегиональная транспортная прокуратура объявила о начале проверки в связи с отказом авиакомпании «Победы» взять на борт пассажирку. Речь идет о Варваре Волковой, супруге пресс-секретаря главы Русской православной церкви (РПЦ) Александра Волкова. Она вместе с мужем и шестью детьми собиралась лететь рейсом Москва – Геленджик.

Из сообщения прокуратуры, которое цитирует агентство «Москва», следует, что виновные будут немедленно привлечены к ответственности при наличии оснований.

О том, что семье пресс-секретаря главы РПЦ не хватило мест на рейсе «Победы», стало известно из поста Варвары Волковой в фейсбуке. «Сказали, что мест нет, все заняли. Это при том, что заранее все было куплено и забронировано. Таким образом, папа Александр Волков и шестеро детей сели в самолет, а я осталась», — написала она, добавив, что до места назначения ей пришлось добираться другим рейсом.

При этом, как уточнила позднее Волкова в комментарии к этому посту, стоимость билета им отказались вернуть, а следующего рейса ей пришлось ждать четыре часа. Кроме этого, по ее словам, один из детей, трехлетний ребенок, «оказался (неожиданно) в конце салона один».

Накануне в другом посте она спрашивала своих друзей, летал ли кто из них «авиакомпанией “Победа” более или менее нормально? Хотя бы какие-нибудь положительные опыты есть?».

Ее супруг позже сообщил, что ему позвонила пресс-секретарь «Победы», «извинилась и без всяких оправданий признала вину компании». Кроме этого, генеральный директор авиакомпании также принес извинения в письме и предложил семье Волковых в качестве компенсации возможность перелета по любому выбранному ими направлению. «Извинения полностью приняты, инцидент исчерпан, претензий не имеем», — заявил пресс-секретарь главы РПЦ.

В комментариях к посту супруги он рассказал, почему им не хватило мест на рейсе. «Раньше нас пригласили группу с трансфера и ей отдали все места, в том числе одно из наших. Кто первый встал, того и тапки. Супервайзер АК “Победа” Анна Баринова буквально эти слова подтвердила», — написал он.