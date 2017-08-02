Минобороны назвали «заказным» материал Reuters о «резком росте» погибших россиян в Сирии

В Минобороны известно, кто заказал публикацию Reuters о том, что с начала 2017 года в Сирии погибли как минимум 40 россиян, что отличается от официальных данных, заявил РИА Новости представитель министерства генерал-майор Игорь Конашенков.

«Поэтому специально для „русской“ редакции Reuters поясняем. Никаких якобы „тайных“ захоронений российских военнослужащих, погибших в Сирии, не было и нет», — сказал Конашенков.

По его мнению, агентство попыталось дискредитировать российскую кампанию по борьбе с запрещенной в России террористической организацией «Исламское государство».

Ранее зарубежное информагентство сообщило, что с начала 2017 года в Сирии погибли как минимум 40 россиян, а по официальным данным Минобороны, с января погибли десять российских граждан.

Агентство связывает расхождения с официальной статистикой с тем, что Минобороны не хочет признать наличие в Сирии частных военных компаний (ЧВК). Это, отмечает Reuters, «могло бы попасть под уголовную статью о наемничестве».

В свою очередь, В Кремле призвали ориентироваться на данные Минобороны о российских потерях в Сирии.

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Напомним, в 2015 году «Фонтанка» сообщила, что частная военная компания «Вагнер» набирает наемников в Сирию.

Максим Прошкин