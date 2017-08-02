ЦИК: Ройзман не собирался участвовать в губернаторских выборах

Мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман не открыл специальный избирательный счет в банке, что означает, что он не собирался участвовать в выборах в сентябре 2017 года, считает зампредседателя ЦИК Николай Булаев, о чем сообщает Интерфакс.

«Вести избирательную кампанию без избирательного счета невозможно», — сказал Булаев.

По его словам, информацию об избирательном счете он узнал из письма Сбербанка, в котором говорилось, что Ройзман не обращался в банк для открытия счета.

Председатель ЦИК Элла Памфилова также подтвердила эту информацию.

«Человек, который декларировал, что он идет на выборы, не сделал самого главного — не открыл счета. И все остальные действия, очевидно, что это просто ложь», — сказала Памфилова.

Напомним, 18 июля Евгений Ройзман, которого партия «Яблоко» выдвинула кандидатом в губернаторы Свердловской области, сообщил, что он не проходит муниципальный фильтр. Однако он рассказал, что не планирует снимать свою кандидатуру.

Единый день голосования пройдет в России 10 сентября 2017 года. В 17 регионах будут выбирать губернаторов, в шести пройдут парламентские выборы.

Максим Прошкин