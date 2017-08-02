«ВКонтакте» решила поддержать фильм «Матильда»

Социальная сеть «ВКонтакте» решила оказать информационную поддержку фильму Алексея Учителя «Матильда», который повествует о романе последнего императора Николая II с балериной Матильдой Ксешинской. Об этом говорится в сообщении, которое есть в распоряжении «Новой газеты».

«“ВКонтакте” считает своим долгом дать пользователям социальной сети максимум объективной информации о фильме, чтобы позволить им составить собственное мнение и самостоятельно принять решение, смотреть его или нет», — сказано в заявлении.

По словам пресс-секретаря «ВКонтакте» Евгения Красникова, он и другие сотрудники компании приняли это решение, после того как создатели «Матильды» устроили им закрытый показ еще не вышедшей картины.

«Хочу выразить благодарность команде, работающей над фильмом “Матильда”, за возможность ознакомиться с материалом еще на стадии постпродакшена. Несмотря на то что фильм находится в процессе производства, даже по его рабочей версии можно оценить всю серьезность отношения и скрупулезность подхода создателей к собственному произведению. Наша площадка всегда была открыта для диалогов и мнений, поэтому мы приняли решение поддержать картину, дав возможность пользователям “ВКонтакте” сформировать собственное представление о «Матильде», — заявил он.

В «ВКонтакте» уже появился официальный паблик фильма, в котором, как заявили в пресс-службе, «будут представлены эксклюзивные материалы об этапах производства картины, а также пройдут прямые трансляции с премьеры «Матильды» в Мариинском театре (она запланирована на 26 октября 2017 года. — ред.). Здесь же будут разыграны билеты на показ фильма в кинотеатрах по всей стране. В сообществе уже доступно интервью режиссера ленты Алексея Учителя, который подробно ответил на вопросы пользователей соцсети».

Накануне житель Новосибирска напал с топором на памятник Николаю II. Мотивы мужчины неизвестны. Против него возбудили дело о вандализме. В тот же день православные в ряде городов России вышли на молитвенное стояние против показа фильма Учителя.