Адвокат: журналист Али Феруз попытался покончить с собой в суде

Журналист «Новой газеты» Али Феруз (настоящее имя Худоберди Нурматов), которого суд накануне постановил депортировать в Узбекистан, попытался покончить с собой. Об этом «Новой газете» сообщил адвокат Даниил Хаймович, защищавший Феруза в суде.

«Когда мы находились в коридоре суда, ожидая копию постановления, Али был подавлен. Помощница судьи дала мне расписку, я отвлекся, и тогда Али это сделал. Сказал: “Я лучше умру, чем вернусь в Узбекистан”. Но судебные приставы на него тут же набросились, остановили, их там было человек семь. После этого надели наручники и отвезли в спецприемник в Сахарово», — рассказал адвокат.

На вчерашнем заседании в Басманном суде Феруз рассказал, что на протяжении долгого времени проходил реабилитацию после пыток, которым подвергся в Узбекистане.

Феруз также заявил суду, что не признает вину. «Нет, не признаю. Уже три года прохожу процедуру получения статуса. Теперь пытаюсь получить временное убежище», — сказал он.

Напомним, полиция задержала корреспондента «Новой газеты» Али Феруза днем 1 августа неподалеку от редакции. В отделе на Феруза составили протокол по части 3.1 статьи 18.8 КоАП (нарушение иностранным гражданином правил въезда в РФ либо режима пребывания в РФ).

Позже Басманный суд принял решение о принудительном выдворении Феруза из России в Узбекистан. Журналиста взяли под стражу в зале судебного заседания и повезли в специальное учреждение временного содержания иностранных граждан «Сахарово».

Еще до задержания Феруз подал в суд апелляционную жалобу на отказ МВД предоставить ему временное убежище в России. До рассмотрения судом жалобы Феруз может находиться на территории страны.