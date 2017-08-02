В Берлине заработали распознающие лица видеокамеры

В Берлине с 1 августа в тестовом режиме на одном из железнодорожных вокзалов стали работать камеры видеонаблюдения с функцией распознавания лица по заранее внесенным в базу данных фото- и видеосъемкам. Предполагается, что эксперимент продлится около полугода.

Проект инициировала федеральная полиция Германии совместно с Дойче Бундесбан. В случае успеха новые камеры, как уверяют правоохранители, могут значительно облегчить поиск совершивших уголовные преступления или подозреваемых в террористической деятельности лиц, что повысит безопасность в местах общественного скопления граждан.

Для проверки эффективности работы камер на пробном этапе в базу данных внесли биометрические данные (в основном фото в различных ракурсах) 275 берлинцев, которые добровольно согласились участвовать в эксперименте. Большинство из них регулярно пользуется услугами данного вокзала.

Также разработчики обещают в скором времени дополнить функции камер фиксацией оставленных без присмотра чемоданов, рюкзаков, сумок и пакетов.

Места установки видеокамер с новыми возможностями были предусмотрительно обозначены предупредительными надписями для тех, кто не хотел бы попадать в их поле зрения.

Тем не менее, полицейское новшество уже вызвало неоднозначную реакцию в обществе. Кто-то поддерживает эксперимент, выражая уверенность в том, что он станет действенной мерой против террористов. Другие считают его серьезным вторжением государства в частную жизнь.

Резкой критике подвергла установку камер нового поколения уполномоченная земельного правительства Берлина по защите персональных данных и свободе информации Майя Смолтчик. Она, в частности, заявила, что видит в этом «нарушение закрепленного в конституции права граждан свободно и анонимно передвигаться в публичном пространстве».

Со своей стороны министр внутренних дел Германии Томас де Мезьер убежден, что общественные места должны быть безопасны и полиция вправе использовать новейшие достижения техники, чтобы защитить своих сограждан.

В первый день работы новых камер около 20 правозащитников провели на вокзале акцию протеста.