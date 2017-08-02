Правительство Молдавии объявило Рогозина персоной нон гранта

Правительство Молдавии объявило вице-премьера России Дмитрия Рогозина «нежелательной персоной», запретив ему въезд в республику и транзит по ее территории. Об этом сообщает РИА Новости.

Как отмечает агентство, с предложением объявить Рогозина «нежелательной персоной» в стране выступил глава министерства иностранных дел Молдавии Андрей Галбур. Его инициативу поддержало большинство членов правительства.

О решении властей Молдавии объявить Рогозина «нежелательной персоной» на территории страны со ссылкой на источник в молдавском правительстве ранее сообщил Интерфакс.

По словам собеседника агентства, в среду, 2 августа МИД Молдавии вызвал посла России в Кишиневе Фарита Мухаметшина.

«Российскому дипломату было указано на интервью Дмитрия Рогозина на запрещенном в Молдавии телеканале "Россия-24", в котором он допустил недоброжелательные и оскорбительные высказывания в адрес граждан Молдавии, ее руководства, затрагивающие имидж молдавского государства как внутри страны, так и за ее пределами», — сказал источник.

Вице-премьер России Дмитрий Рогозин является спецпредставителем президента России по Приднестровью, а также председателем межправительственной молдавско-российской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству с российской стороны.

Ранее Рогозин в интервью телеканалу «Россия 24» пообещал, что Москва введет персональные санкции против тех, кто стоял за запретом пропускать самолет, на борту которого летел вице-премьер.

Напомним, 28 июля румынские власти отказались пропустить самолет, на борту которого летел Рогозин, в Молдавию, где у политика была запланирована встреча с президентом страны Игорем Додоном. Как пояснили в авиакомапнии S7 Airlines, которой принадлежит самолет, там получили отказ на полет в воздушном пространстве Румынии из-за «санкционной персоны на борту».

В результате воздушное судно с вице-премьером совершило посадку в Минске.