Глава Росгвардии указал на грубые нарушения инструкций конвоирами «банды ГТА»

Конвоиры в здании Мособлсуда грубо нарушили инструкции при доставке фигурантов дела о «банде ГТА» на судебный процесс, заявил директор Росгвардии Виктор Золотов.

«Единственное здесь — грубейшие нарушения всех инструкций, которые должны действовать при конвоировании осужденных. Здесь они были нарушены от “А” до “Я”», — приводит его слова РИА Новости.

По его словам, одним из таких нарушений стало то, что два конвоира зашли в лифт с пятью арестантами, а должны были вести их по лестнице. Кроме этого, наручники на подозреваемых были надеты спереди, что позволило избавиться от них и напасть конвоиров.

«За это и сотрудники, и руководство, я думаю, понесут ответственность», — добавил Золотов.

В Росгвардии также рассказали о деталях нападения «банды ГТА». В заявлении, которое есть в распоряжении РБК, говорится, что для нейтрализации преступников сотрудники ОМОНа разделились на две группы. Часть бойцов осталась на другом этаже, где потом и завязалась перестрелка.

«Один сотрудник Росгвардии сразу же получил огнестрельное ранение в плечо. Другой, укрывшись за колонной, открыл ответный огонь, нейтрализовав несколько злоумышленников», — говорится в заявлении пресс-службы ведомства.

Также огонь открыли сотрудники полиции, которые находились с другой стороны.

Кроме того, пулевое ранение левого плеча получил ​прапорщик полиции. Его доставили в больницу, где прооперировали. В настоящий момент состояние полицейского «оценивается как средней тяжести». Пуля пошла навылет, уточнил майор медслужбы врач Дмитрий Голобурдин.

Ранее стало известно, что побег пяти членов «банды ГТА» из Мособлсуда удалось предотвратить благодаря находившимся в тот момент в здании силовикам.

Также в МВД рассказали, что члены банды при нападении на полицейских завладели их табельным оружием и ключами от наручников.

В свою очередь Мособлсуд сообщил о попытке членов «банды ГТА» взять конвоиров в заложники.

Напомним, днем 1 августа в здании Мособлсуда произошла перестрелка между членами «банды ГТА» и сотрудниками правоохранительных органов. Это произошло после судебного заседания. Сообщалось, что пятерых членов банды сопровождали двое конвоиров. В результате перестрелки трое нападавших были убиты, еще двое — ранены и обезврежены.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям «посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа», «хищение оружия» и «покушение на побег из-под стражи», но не «захват заложников».