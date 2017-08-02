Суд оштрафовал «Победу» за требование оплатить провоз рюкзака

Суд в Москве оштрафовал авиакомпанию «Победа» за то, что она потребовала оплатить багаж массой менее 10 кг и габаритами менее 75 см, сообщает Московская межрегиональная транспортная прокуратура.

По информации ведомства, в прокуратуру обратилась женщина, которая планировала совершить посадку на рейс «Чебоксары – Москва», при этом из багажа у нее имелся только рюкзак.

Дело возбудили по статье «осуществление предпринимательской деятельности с нарушением условий, предусмотренных лицензией» (статья 14.1.2 КоАП РФ).

«Постановление суда в законную силу не вступило», — говорится в сообщении прокуратуры.

Авиакомпания «Победа» оказалось недоступной для комментария.

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Ранее Московская межрегиональная транспортная прокуратура объявила о начале проверки в связи с отказом авиакомпании «Победы» взять на борт пассажирку. Речь шла о Варваре Волковой, супруге пресс-секретаря главы Русской православной церкви (РПЦ) Александра Волкова.

О том, что семье пресс-секретаря главы РПЦ не хватило мест на рейсе «Победы», стало известно из поста Варвары Волковой в фейсбуке. «Сказали, что мест нет, все заняли. Это при том, что заранее все было куплено и забронировано. Таким образом, папа Александр Волков и шестеро детей сели в самолет, а я осталась», — написала она, добавив, что до места назначения ей пришлось добираться другим рейсом.

Максим Прошкин