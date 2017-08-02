Главный редактор агентства RNS перешел в РБК

Главный редактор информационного агентства Rambler News Service (RNS) Петр Канаев стал первым заместителем главного редактора медиахолдинга РБК. Канаев будет курировать производство эксклюзивного новостного контента. Об этом говорится в пресс-релизе холдинга РБК.

О том, что главред RNS Петр Канаев покинет свой пост и перейдет на руководящую должность в медиахолдинг РБК 1 августа «Ведомостям» рассказал исполнительный директор Rambler & Co по медиа Алексей Гореславский.

Петр Канаев возглавлял RNS с момента основания агентства в 2015 году. До RNS Канаев занимал должность заместителя главного редактора службы экономической информации агентства ТАСС, а ранее руководил блоком деловой информации интернет-издания «Газета.Ru».