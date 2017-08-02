Абоненты «Ростелекома» подверглись хакерской атаке

Абоненты «Ростелекома» в южном и уральском регионах подверглись хакерской атаке, об этом «Новой газете» сообщил руководитель пресс-службы компании Андрей Поляков.

«Ограничение доступа вызвано атакой на конкретные модели абонентского оборудования xDSL, имеющего устаревшие прошивки, а также устаревшие версии антивирусных программ на ПК абонента», — сказал Поляков.

По его словам, в результате атаки оборудование xDSL становится неработоспособным, однако ситуация «была оперативно локализована». Поляков отметил, что возникают осложнения из-за того, что оборудование находится в собственности и под управлением абонентов.

«Оборудование, находящееся под управлением ПАО "Ростелеком", данной атаке не подвержено», — заявил сотрудник пресс-службы.

В «Ростелекоме» также добавили, что проводятся работы по блокированию данной атаки.

Ранее хакеры атаковали портал онлайн-наблюдения за экзаменами в день сдачи ЕГЭ по географии и информатике, однако все нападения были отбиты и на ход экзаменов никак не повлияли.