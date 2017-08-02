В метрополитене Петербурга назвали абсурдом рекомендации Ространснадзора

В Петербургском метрополитене назвали абсурдом заявление Федеральной службы по надзору в сфере транспорта (Ространснадзора) о неготовности метрополитена к новым условиям работы и необходимости пересмотреть меры безопасности, в частности увеличить количество рамок-детекторов и «установить «быстродействующие технические средства на входах/выходах в метро». Об этом сообщает «Фонтанка».

«Это абсурд. Заявление этой организации комментариям не подлежит», — прокомментировали сообщение Ространснадзора в пресс-службе метрополитена.

В Ведомстве указали, что перед тем, как вносить правки в требования транспортной безопасности, надо учитывать пассажиропоток основного городского транспорта.

Ранее в среду Федеральная служба по надзору в сфере транспорта (Ространснадзор) заявила о неготовности петербургского метрополитена к новым условиям работы и потребовала его пересмотреть меры безопасности.

Ранее, 27 июля, депутаты петербургского Законодательного собрания и Государственной думы попросили властей отменить или скорректировать новый формат досмотра граждан при входе в метрополитен Санкт-Петербурга.

25 июля на некоторых станциях метро Петербурга начался тотальный досмотр пассажиров, связанный с постановлением правительства России о требованиях к обеспечению транспортной безопасности.

Как писала«Фонтанка», документ был принят в апреле 2017 года после теракта на станции «Технологический институт» 3 апреля. Как отмечало издание, критерии безопасности, заявленные в постановлении сопоставимы с теми, что предъявляются к аэропортам.