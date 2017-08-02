Фирма при МИД России предложила трудоустроить работавших в посольстве США россиян

Работающих в посольстве США российских граждан, которые могут попасть под сокращение, готова зачислить в свою базу данных для дальнейшего трудоустройства фирма «Инпредкадры».

Она является филиалом Главного управления по обслуживанию дипломатического корпуса (ГлавУпДК), подведомственного МИД России, сообщает Интерфакс.

В заявлении ГлавУпДК говорится, что фирма «готова рассмотреть вопрос о возможности зачисления» «в свой кадровый резерв для последующего трудоустройства» «высококвалифицированных сотрудников посольства США».

В ГлавУпДК пояснили, что филиал «оказывает иностранным, в том числе дипломатическим, представительствам на коммерческой основе услуги по подбору персонала любых специальностей для последующего прямого найма на работу».

Также фирма «осуществляет кадровый лизинг, то есть предоставляет собственный персонал необходимых специальностей для работы без включения в штат иностранных представительств».

Напомним, МИД России объявил о сокращении общего количество персонала, занятого в американских дипломатических и консульских учреждениях в стране до 455 человек.

Также с 1 августа российская сторона приостановила использование посольством США всех складских помещений на Дорожной улице в Москве и дачи в Серебряном бору.

Эти действия являются ответными мерами в отношении США, где Конгресс принял законопроект о санкциях против России.