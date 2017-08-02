Трамп подписал закон о новых санкциях против России

Президент США Дональд Трамп подписал закон о новых санкциях в отношении России. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на представителя Белого дома.

Кроме этого, источник Associated Press в Белом доме заявил, что Трамп подписал закон «в наказание за вмешательство [России] в выборы» президента США.

Официального подтверждения этой информации пока нет.

Помимо санкций в отношении России, Ирана и КНДР, документ лишает президента США права самостоятельно снимать санкции без одобрения Конгресса.

Законопроект был одобрен обеими палатами Конгресса.

После этого МИД России объявил об ответных мерах. В частности, было заявлено, что с 1 августа российская сторона приостанавливает использование посольством США всех складских помещений на Дорожной улице в Москве и дачи в Серебряном бору.

Также российские власти потребовали, чтобы США к 1 сентября сократили число работающих в России дипломатов и технических сотрудников до 455 человек.