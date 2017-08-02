В прокуратуре начали проверку после нападения на журналиста НТВ в День ВДВ

Московская прокуратура начала доследственную проверку после того, как в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького мужчина напал на журналиста НТВ, сообщается на сайте ведомства.

«Органам полиции поручено изучить все обстоятельства произошедшего и принять меры к привлечению виновного лица к установленной законом ответственности», — говорится в сообщении.

В прокуратуре уточнили, что поручение дано отделу внутренних дел по району Якиманка.

По информации НТВ мужчина был задержан и отношения к ВДВ не имеет.

Напомним, корреспондент НТВ снимал сюжет о Дне ВДВ в парке Горького. В кадр попал мужчина, который стал громко разговаривать. На просьбу перестать кричать неизвестный ударил журналиста кулаком по лицу.

Максим Прошкин