Глава СПЧ допустил предоставление журналисту «Новой газеты» Али Ферузу гражданства России

Глава Совета по правам человека (СПЧ) при президенте России Михаил Федотов допустил предоставление российского гражданства журналисту «Новой газеты» Али Ферузу (настоящее имя Худоберди Нурматов).

«Мы обращались в МВД, и нам пообещали оказать содействие в решении этой проблемы. Есть также путь предоставления ему политического убежища, поэтому, думаю, что вопрос в итоге будет решен положительно», —приводит слова Федотова РБК.

Глава СПЧ добавил, что учреждение для временного содержания иностранцев (СУВСИГ), куда поместили Феруза после решения суда, находится под контролем совета и Общественной наблюдательной комиссии (ОНК).

Накануне Басманный суд Москвы принял решение о принудительном выдворении журналиста «Новой газеты» Али Феруза из России в Узбекистан. Такое решение суд вынес после того, как 1 августа на Феруза составили протокол по части 3.1 статьи 18.8 КоАП (нарушение иностранным гражданином правил въезда в РФ либо режима пребывания в РФ).

В суде Феруз заявил, что не признает вину. «Нет, не признаю. Уже три года прохожу процедуру получения статуса. Теперь пытаюсь получить временное убежище», — сказал он.

Его взяли под стражу в зале судебного заседания и доставили в СУВСИГ«Сахарово». После заседания, по словам адвоката, Феруз попытался покончить с собой.

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Еще до задержания Феруз подал в суд апелляционную жалобу на отказ МВД предоставить ему временное убежище в России. До рассмотрения судом жалобы Феруз может находиться на территории страны.