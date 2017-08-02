Защита Никиты Белых попросила возобновить расследование его дела

Адвокаты бывшего губернатора Кировской области Никиты Белых, которого обвиняют в получении взяток, подали в Следственный комитет и Генпрокуратуру ходатайства о возобновлении расследования уголовного дела в отношении Белых. Адвокат Белых Андрей Грохотов пояснил, что защита не согласна с окончанием следствия и требует его продолжить. Об этом он рассказал РБК.

«В выводах следствия множество пробелов, большое количество противоречий. Плюс те доказательства, на приобщении которых мы настаивали, проигнорированы. Не допрошены наши свидетели. Поэтому мы просим не утверждать обвинительное заключение и вернуться на стадию предварительного расследования», — пояснил адвокат.

В беседе с «Новой газетой» Андрей Грохотов уточнил, что сейчас защита настаивает на допросе одного свидетеля — Алексея Пыхтеева.

Адвокат также отменил, что несмотря на завершение расследования уголовного дела защита пока не может раскрывать материалы дела, поскольку Генеральная прокуратура может принять решение о продолжении следствия по делу.

27 июля Следственный комитет России сообщил о завершении расследования уголовного дела против бывшего губернатора Кировской области Никиты Белых, которого подозревают в получении взятки размером в 400 тысяч евро.

Напомним, Никиту Белых арестовали в июне 2016 года по подозрению в получении взятки. По версии следствия, Белых получил взятки на общую сумму 400 тысяч евро за действия в пользу взяткодателя и контролируемых им предприятий «Нововятский лыжный комбинат» и «Лесохозяйственная управляющая компания». Никита Белых свою вину отрицает.

Позднее в отношении Никиты Белых возбудили еще одно дело о взятке по статье 290 УК РФ. Оно связано с возможным получением взятки в размере 200 тысяч евро от бизнесмена Эдуарда Ларицкого.

Адвокаты предлагали назначить домашний арест или выпустить Белых под залог 10 миллионов рублей.