В Дамаске из минометов обстреляли посольство России

Боевики обстреляли территорию посольства России в Дамаске из миномета, два снаряда попали на территорию комплекса, сообщает Министерство иностранных дел России.

По информации внешнеполитического ведомства, в результате происшествия пострадавших нет, комплексу нанесен «незначительный материальный ущерб».

«Надеемся, что морально-этические нормы наших коллег из ряда западных стран в Совете Безопасности ООН позволят дать должную публичную оценку этой преступной акции», — говорится в сообщении.

Напомним, что 24 и 25 июля также произошли обстрелы посольства России. После чего Москва предложила Совету Безопасности ООН принять заявление по случившемуся, но другие члена Совбеза заблокировали документ.

Максим Прошкин