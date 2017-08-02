Трамп заявил о «нежелательных» последствиях для США от закона о санкциях

Закон о санкциях может иметь нежелательные последствия для американского бизнеса, друзей и союзников страны, считает президент США Дональд Трамп. Об этом сообщает РИА Новости.

«Моя администрация ожидает, что конгресс не будет использовать этот неудачный закон…чтобы помешать нашим усилиям по борьбе с любыми нежелательными последствиями закона для американского бизнеса, для наших друзей и союзников», — говорится в сообщении.

По словам главы американского государства, закон о санкциях содержит неконституционные нормы.

Ранее Трамп подписал закон о новых санкциях в отношении России. Помимо санкций в отношении России, Ирана и КНДР, документ лишает президента США права самостоятельно снимать санкции без одобрения Конгресса. Законопроект был одобрен обеими палатами Конгресса.

После чего МИД России объявил об ответных мерах. В частности, было заявлено, что с 1 августа российская сторона приостанавливает использование посольством США всех складских помещений на Дорожной улице в Москве и дачи в Серебряном бору.

Также российские власти потребовали, чтобы США к 1 сентября сократили число работающих в России дипломатов и технических сотрудников до 455 человек.