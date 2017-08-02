Власти Петербурга передали РПЦ землю в престижном дачном поселке

Власти Санкт-Петербурга безвозмездно передали в собственность Санкт-Петербургской епархии Русской православной церкви (РПЦ) участок площадью 4,7 тыс. кв.м. земли в поселке Комарово (Курортный район) по адресу Васильева, д.4. Об этом сообщила заместитель председателя комитета имущественных отношений (КИО) Марина Янкина, передает Интерфакс.

По ее словам, 15 июня 2017 года епархия обратилась в комитет с заявлением о предоставлении участка в собственность по договору безвозмездной передачи.

На этом участке, по словам Янкиной, «расположен объект недвижимости, который принадлежит на праве собственности епархии».

«Пунктом 2 статьи 39.5 Земельного кодекса РФ предусмотрено предоставление земельного участка религиозной организации, имеющей на данном участке в собственности здания или сооружения религиозного или благотворительного назначения», — отметила собеседница.

Распоряжение комитета о передаче участка было подписано 21 июля 2017 года.

Какие именно здания и сооружения РПЦ находятся по указанному адресу, в комитете не уточнили. По данным Росреестра, объектом недвижимости является двухэтажный кирпичный жилой дом площадью 147,7 кв. м. с кадастровой стоимостью 6 млн рублей. По данным Росреестра, кадастровая стоимость участка — более 15 млн рублей. Земля предназначена для дачного строительства.

По данным «Новой газеты» в Санкт-Петербурге, фактически указанный участок был передан РПЦ в начале лета.

2 августа редакция в северной столице сообщила, что помимо этого РПЦ осваивает еще два участка в Комарово. На одном из них «почти закончено возведение часовни, разрешительной документации нет. Настоятель уверен, что согласовать удастся задним числом».