Навального, Волкова и Ляскина вызвали в полицию для составления административных протоколов

Оппозиционного политика Алексея Навального, главу его предвыборного штаба Леонида Волкова и координатора московского штаба политика Николая Ляскина вызвали в полицию для составления протоколов о повторном нарушении правил организации митингов (часть 8 статьи 20.2 КоАП РФ). По этой статье оппозиционерам грозит до 30 суток ареста. Об этом Волков написал в фейсбуке.

По его словам, повестки принесли в офис Фонда борьбы с коррупцией (ФБК). Оппозиционеров обязали явиться в отдел полиции утром в четверг. Волков уточнил, что полицейские не объяснили, по какому поводу собираются составлять протоколы. По его мнению, речь идет об акциях «агитационный субботник», прошедших 8-9 июля.

Кроме того, Волков предположил, что реакция полиции может быть связана с открытием в четверг столичного штаба Навального в новом помещении. Координатор столичного штаба Навального Николай Ляскин в беседе с «Новой газетой» также не исключил возможную связь повесток в полицию с открытием нового штаба политика в Москве. При этом Ляскни подчеркнул, что «ничто не помешает штаб открыть». «Штаб это не один человек — это волонтеры, все равно откроем», заключил он.

Напомним, 6 июля в столичном штабе Навального обыск начался утром 6 июля. Полиция завела уголовное дело по статье 330 УК РФ о самоуправстве после жалобы владельца здания, в котором находиться предвыборный штаб. Волонтера штаба Александра Туровского, дежурившего в штабе в ту ночь избили сотрудники правоохранительных органов. Позднее суд оштрафовал Туровского за неповиновение полиции на 500 рублей.

8 и 9 июля штабы политика Алексея Навального по всей стране проводили акции «агитационный субботник».