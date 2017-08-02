В Москве завели дело на напавшего на журналиста НТВ мужчину

Полиция завела уголовное дело о побоях (статья 116 УК России) после нападения на журналиста НТВ во время прямого эфира в Москве, сообщается на сайте столичной прокуратуры.

Замоскворецкий межрайонный прокурор поручил отделу внутренних дел по Якиманке провести доследственную проверку. Нападавшим оказался 32-летний мужчина. По информации МВД, он не имеет отношения к ВДВ.

Напомним, корреспондент НТВ снимал сюжет о Дне ВДВ в парке Горького. В кадр попал мужчина, который стал громко разговаривать. На просьбу перестать кричать неизвестный ударил журналиста кулаком по лицу.