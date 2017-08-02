Новая газета

При взрыве в Абхазии пострадали 20 россиян

Общество

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В Абхазии при взрыве на складе боеприпасов, принадлежащем местному министерству обороны, пострадали 20 граждан России, передает РБК.

«Среди пострадавших 20 россиян, это предварительные данные министерства здравоохранения Абхазии», — рассказал пресс-секретарь Посольства России в Абхазии Турал Джавадов.

Минздрав сообщал, что госпитализированы около 30 человек. Общее количество пострадавших уточняется. 

Взрыв произошел на складе боеприпасов в селе Приморское в Гудаутском районе. Недалеко от места взрыва находится источник минеральной воды.

Теги:
взрыв, абхазия, россия
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