При взрыве в Абхазии пострадали 20 россиян

В Абхазии при взрыве на складе боеприпасов, принадлежащем местному министерству обороны, пострадали 20 граждан России, передает РБК.

«Среди пострадавших 20 россиян, это предварительные данные министерства здравоохранения Абхазии», — рассказал пресс-секретарь Посольства России в Абхазии Турал Джавадов.

Минздрав сообщал, что госпитализированы около 30 человек. Общее количество пострадавших уточняется.

Взрыв произошел на складе боеприпасов в селе Приморское в Гудаутском районе. Недалеко от места взрыва находится источник минеральной воды.