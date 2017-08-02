Руководство гимназии в Сергиевом Посаде предложило новый трудовой контракт уволенному «Учителю года»

В Сергиевом Посаде руководство гимназии имени Ольбинского предложило новый трудовой контракт учителю Александру Демахину, уволенному после того, как он выдвинул свою кандидатуру на выборы муниципальных депутатов «с не устраивающей местные власти позицией».

«Договор можно не подписывать и без объяснения причин. Сейчас официально заявили, что ждут мое заявление на договор. Но это в результате событий дня, конечно. Администрация школы, разумеется, не совсем свободна в своих действиях. Везде ли так, не знаю, надеюсь, что нет», — сказал Демахин «Новой газете».

Накануне стало известно, что обладателя звания «Учитель года — 2012» Александра Демахина уволили из гимназии. В гимназии он преподавал МХК, вел занятия в театральной студии, где поставил более 20 спектаклей, был куратором курсовых работ, конференций и праздников в гимназии. По словам преподавателя, в гимназии он находится с 1996 года: сначала в качестве ученика, затем — в качестве учителя.

«Вот так просто — одним распоряжением - чиновники зачеркивают период моей жизни, который длился 21 год. Ни титул «Учителя года России», полученный мною для моей школы и моего города, ни многочисленные педагогические статьи и выступления с мастер-классами по всей стране уже ничего ни для кого не значат и не спасают от запрета на профессию», — написал Демахин в своем фейсбуке.

История широко разошлась в СМИ. Председатель «Яблока» Эмилия Слабунова заявила, что партия планирует действия по защите кандидата, в первую очередь — обращения в министерство образования Московской области и органы управления образованием Сергиева Посада.

«Мы сегодня узнали, что у него, к сожалению, был срочный трудовой контракт, что, конечно, затрудняет защиту его прав, но надеемся, что общественная поддержка сыграет роль. Ситуация идентичная той, что случилась у Александра Коровайного — это член партии в Краснодарском крае, который после того, как проконсультировал подростков, планировавших принимать участие в протестных акциях 12 июня, только за этот факт оказался уволен из гимназии, в которой работал. Хотя он учитель права, истории и обществознания, и это его прямая служебная обязанность — рассказать подросткам, как правильно по закону действовать и что закон не допускает, он был уволен в тот же день», — рассказала Слабунова «Новой газете».