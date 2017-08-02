В Кремле прокомментировали подписание Трампом закона о новых санкциях против России

В Кремле не нашли ничего нового после подписания президентом США Дональдом Трампом закона о санкциях в отношении России, передает Интерфакс.

«Де-факто это ничего не меняет. Ничего нового нет», — сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Ранее Трамп подписал закон о новых санкциях в отношении России. Помимо санкций в отношении России, Ирана и КНДР, документ лишает президента США права самостоятельно снимать санкции без одобрения Конгресса.

По словам президента США, закон может иметь нежелательные последствия для американского бизнеса, друзей и союзников страны.

МИД России объявил об ответных мерах. В частности, было заявлено, что с 1 августа российская сторона приостанавливает использование посольством США всех складских помещений на Дорожной улице в Москве и дачи в Серебряном бору.

Также российские власти потребовали, чтобы США к 1 сентября сократили число работающих в России дипломатов и технических сотрудников до 455 человек.